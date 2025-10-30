Lebenslustige „Weinweiber“ helfen Menschen in Not

Weil es oft ein Erlebnis ist, auf die Damen im pinken Dirndl zu treffen, lernten diese viele Personen des öffentlichen Lebens kennen. Damit wuchs aber auch eine Verantwortung, die sie mit ihrem großen Netzwerk wahrnehmen und so laden die „Weinweiber“ mit Partnern immer wieder zu Benefizveranstaltungen, wie heuer zu ihrer Jubiläumsfeier ins Schloss Weitra. „Das gesamte Geld schütten wir für Hilfe in der Region aus“, freute sich Schreiber, nun je 3000 Euro an die Waldviertler Vereine „Tut Kindern gut“, die Tagesstätte Zuversicht in Heidenreichstein, das Förderzentrum Gmünd und „Ferien ohne Handicap“ aus Schwarzenau zu übergeben.