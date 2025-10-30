Steirer (12) begeistert mit Harmonika auf TikTok

TikTok-Star ist lieber in der Natur

Den TikTok-Kanal betreibt seine Mutter Melanie, die den Buben von klein auf liebevoll förderte und trotz dessen großer Online-Präsenz genau darauf achtet, dass Nico nicht zu viel Zeit am Handy verbringt. „Aber das ist gar nicht notwendig, ich hab zum einen viel Musikunterricht und zum anderen bin ich lieber in der Natur als am Handy“, wirft Nico ein. „Ich hätte mir nie gedacht, dass auf einem Medium wie TikTok, das ja eher etwas für die Jungen ist, die Volksmusik meines Sohnes so gut ankommt“, ist Mama Melanie verwundert.