Steirer (12) begeistert mit Harmonika auf TikTok

Der zwölfjährige Nico Tausch sorgt mit seinen Volksmusik-Videos auf TikTok für eine kleine Sensation und Millionen von Klicks. Oberkrainer-Stars sind seine Idole. Mit einem TV-Auftritt würde ein Wunsch des jungen Südsteirers in Erfüllung gehen.
Mit fünf Jahren begann der heute zwölfjährige Nico Tausch aus St. Johann im Saggautal, mit seinem Harmonikaspiel die Gäste in Buschenschänken zu begeistern. Heute sind es Hunderttausende, die sich seine „Stückln“ anhören. Der Südsteirer spielt auf seinem Kanal auf der Internetplattform TikTok Volksmusikklassiker und aktuelle Hits wie etwa den kultigen Song „Wackelkontakt“ – und das nur auf Gehör.
Das bisher meistgesehene Video hat unglaubliche 1,6 Millionen Zugriffe, hunderttausend Betrachter sind fast schon die Regel. „Gib mir eine Bühne und ich bin glücklich“, sagt der aufgeweckte Bursch beim „Krone“-Besuch am elterlichen Hof. „Es ist das coolste Gefühl, Leute zu unterhalten und dafür zu sorgen, dass sie eine Hetz haben.“
Nicht nur die steirische Harmonika ist Nicos Steckenpferd, auch Trompete, Gitarre, Klavier und Bariton spielt er wie ein Profi. „Am liebsten ist mir aber die ,Steirische‘, weil da die musikalischen Interpretationsmöglichkeiten am größten sind“, sagt Nico, der in der Schul-Popband der Mittelschule Großklein, einem Volksmusikensemble und seiner eigenen Band, dem Gschoada Trio, musiziert.
TikTok-Star ist lieber in der Natur
Den TikTok-Kanal betreibt seine Mutter Melanie, die den Buben von klein auf liebevoll förderte und trotz dessen großer Online-Präsenz genau darauf achtet, dass Nico nicht zu viel Zeit am Handy verbringt. „Aber das ist gar nicht notwendig, ich hab zum einen viel Musikunterricht und zum anderen bin ich lieber in der Natur als am Handy“, wirft Nico ein. „Ich hätte mir nie gedacht, dass auf einem Medium wie TikTok, das ja eher etwas für die Jungen ist, die Volksmusik meines Sohnes so gut ankommt“, ist Mama Melanie verwundert.
Die meisten Klickzahlen erreicht er bei Usern aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Slowenien. Zu letztgenanntem Land hat Nico aber eine besondere Beziehung: Sein großes Idol, Oberkrainer-Superstar Saso Avsenik, stammt von dort. „Seine Konzerte sind großartig“, sagt Nico, der auch schon das Grab von Oberkrainer-Legende und Sasos Großvater Slavko Avsenik in Slowenien besuchte.
Lehrer und Entertainer
Für seine Zukunft hat Nico schon genaue Pläne, er möchte Musiklehrer werden: „Dann kann ich selbst musizieren und die Musik auch weitergeben“, sagt er. Ist die Bühne kein Thema? „Doch. Als Harmonika-Entertainer aufzutreten, würde mir schon sehr taugen.“ Demnächst bewirbt sich Nico mit seinem Gschoada Trio bei der von Volksmusik-Star Stefan Mross moderierten TV-Show „Immer wieder sonntags“.
