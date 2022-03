Hallein soll neue Schule bekommen

Die Schule Neualm ist für die Zehn- bis 14-Jährigen Oberalmer und Pucher eigentlich die Sprengelschule. Doch nur wenige Eltern schicken ihre Kinder dorthin. Beliebt ist die Privatschule Goldenstein in Elsbethen. Dort stehen große Sanierungsarbeiten an. Neben der Salzburg Erzdiözese und dem Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg sollen sich auch auch die Gemeinden finanziell an dem Millionen-Projekt beteiligen. Oberalm sprang ab. Die Gemeindevertretung stimmte bei der jüngsten Sitzung dagegen – die „Krone“ berichtete. Elsbethen und Puch werden diese Zahlungen übernehmen. Beide Gemeinden brauchen noch Beschlüsse für die Mehrkosten. Kritik kommt von der SPÖ: „Schulträger ist die Kirche, wir buttern das Geld rein“, sagt die Pucher Gemeindevertreterin Gudrun Mosler-Törnström.