Fall gibt Rätsel auf

Schock-Fund in NÖ: Leiche saß skelettiert in Wald

Niederösterreich
28.10.2025 14:33

Schock in Niederösterreich: Ein Spaziergang endete für eine Frau in einem wahren Albtraum: In einem Waldstück bei Weidlingbach (Bezirk Tulln) stieß sie auf eine weibliche Leiche – teils bereits skelettiert.

0 Kommentare

Zu dem erschütternden Fund war es am 3. August gegen 16.45 Uhr gekommen. Laut Angaben der LPD NÖ saß die Tote auf einem großen Stein im Bachbett entlang der Kellergrabenstraße. Wer die Frau war, ist weiterhin völlig unklar.

Kein Mordverdacht
Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete sofort eine Obduktion an. Diese brachte zwar Gewissheit, dass kein Fremdverschulden vorliegt – Todesursache und Zeitpunkt konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden.

(Bild: LPD NÖ)
(Bild: LPD NÖ)
(Bild: LPD NÖ)
(Bild: LPD NÖ)
Die von der Polizei veröffentlichten Bilder sollen helfen, den Fall aufzuklären.
Die von der Polizei veröffentlichten Bilder sollen helfen, den Fall aufzuklären.(Bild: LPD NÖ ; KroneKreativ)

Trotz intensiver Ermittlungen der Polizei gibt es bislang keine Spur zur Identität der Frau. Sie war etwa 1,60 Meter groß, trug ein T-Shirt der Marke „Marks & Spencer“ und eine Stoffhose von „MC-Neal“.

Hinweise zur Aufklärung der Identität der Person werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg, Telefonnummer 059133-3220, erbeten.

Loading
Niederösterreich

