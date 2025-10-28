Schock-Fund in NÖ: Leiche saß skelettiert in Wald

Schock in Niederösterreich: Ein Spaziergang endete für eine Frau in einem wahren Albtraum: In einem Waldstück bei Weidlingbach (Bezirk Tulln) stieß sie auf eine weibliche Leiche – teils bereits skelettiert.
Zu dem erschütternden Fund war es am 3. August gegen 16.45 Uhr gekommen. Laut Angaben der LPD NÖ saß die Tote auf einem großen Stein im Bachbett entlang der Kellergrabenstraße. Wer die Frau war, ist weiterhin völlig unklar.
Kein Mordverdacht
Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete sofort eine Obduktion an. Diese brachte zwar Gewissheit, dass kein Fremdverschulden vorliegt – Todesursache und Zeitpunkt konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden.
Trotz intensiver Ermittlungen der Polizei gibt es bislang keine Spur zur Identität der Frau. Sie war etwa 1,60 Meter groß, trug ein T-Shirt der Marke „Marks & Spencer“ und eine Stoffhose von „MC-Neal“.
Hinweise zur Aufklärung der Identität der Person werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg, Telefonnummer 059133-3220, erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.