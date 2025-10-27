Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prognose für Tirol

Nach kaltem Wochenstart sind 20 Grad in Sichtweite

Tirol
27.10.2025 07:00
Am Sonntag zeigten sich zwischendurch Sonnenstrahlen. Die neue Woche startet kalt und nass.
Am Sonntag zeigten sich zwischendurch Sonnenstrahlen. Die neue Woche startet kalt und nass.(Bild: Manuel Schwaiger)

Am Sonntag wechselten sich Sonne und Wolken in Tirol ab. Wie geht es mit dem Wetter in der neuen Woche weiter? Die „Krone“ ließ sich eine Prognose vom Wetterdienst Ubimet erstellen.

0 Kommentare

„Die Woche startet am Montag bewölkt und nass“, sagt Ubimet-Meteorologe Christoph Matella im Gespräch mit der „Krone“. Aus Nordwesten trifft eine Kaltfront auf eine Warmfront. Das hat zur Folge, dass der Regen im Verlauf des Tages zulegt. „Im Außerfern und am Arlberg werden es 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter werden“, prognostiziert der Experte. Die Schneefallgrenze liegt zu Beginn unter 1000 Meter und steigt später auf 1400 Meter. Am Arlberg erwartet der Meteorologe einige Zentimeter Neuschnee. Die Tageshöchstwerte liegen bei maximal fünf Grad.

Zitat Icon

Am Mittwoch wird es nochmal besser. Lediglich einige Schleierwolken wird es geben.

Ubimet-Meteorologe Christoph Matella

Ab Dienstag Wetterbesserung in Sicht
Deutlich besser sieht es ab dem Dienstag aus. Der Tag beginnt zwar noch mit einigen Wolken, aber von Westen her lockert es auf. Die Sonne macht sich bei Höchstwerten von 13 Grad nach und nach sichtbar.

„Am Mittwoch wird es nochmal besser. Lediglich einige Schleierwolken wird es geben“, sagt Matella. Vereinzelte Wolken entlang des Alpenhauptkammes bleiben harmlos. „Ich erwarte viel Sonne bei bis zu 15 Grad.“

Ein Blick auf die Nordkette am Sonntagmittag.
Ein Blick auf die Nordkette am Sonntagmittag.(Bild: Manuel Schwaiger)
Der Patscherkofel ist leicht angezuckert.
Der Patscherkofel ist leicht angezuckert.(Bild: Manuel Schwaiger)
(Bild: Manuel Schwaiger)

Klettert Thermometer auf 20 Grad?
Wie sich das Wetter ab Donnerstag bis zum Wochenende entwickelt, ist zwar noch etwas unsicher. „Aus jetziger Sicht sieht es aber danach aus, dass es noch milder wird. Mit Föhn könnte es am Wochenende sogar bis zu 20 Grad geben“, schließt der Meteorologe.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
198.868 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
169.785 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
124.984 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf