Nach kaltem Wochenstart sind 20 Grad in Sichtweite

Am Sonntag wechselten sich Sonne und Wolken in Tirol ab. Wie geht es mit dem Wetter in der neuen Woche weiter? Die „Krone“ ließ sich eine Prognose vom Wetterdienst Ubimet erstellen.
„Die Woche startet am Montag bewölkt und nass“, sagt Ubimet-Meteorologe Christoph Matella im Gespräch mit der „Krone“. Aus Nordwesten trifft eine Kaltfront auf eine Warmfront. Das hat zur Folge, dass der Regen im Verlauf des Tages zulegt. „Im Außerfern und am Arlberg werden es 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter werden“, prognostiziert der Experte. Die Schneefallgrenze liegt zu Beginn unter 1000 Meter und steigt später auf 1400 Meter. Am Arlberg erwartet der Meteorologe einige Zentimeter Neuschnee. Die Tageshöchstwerte liegen bei maximal fünf Grad.
Ubimet-Meteorologe Christoph Matella
Ab Dienstag Wetterbesserung in Sicht
Deutlich besser sieht es ab dem Dienstag aus. Der Tag beginnt zwar noch mit einigen Wolken, aber von Westen her lockert es auf. Die Sonne macht sich bei Höchstwerten von 13 Grad nach und nach sichtbar.
„Am Mittwoch wird es nochmal besser. Lediglich einige Schleierwolken wird es geben“, sagt Matella. Vereinzelte Wolken entlang des Alpenhauptkammes bleiben harmlos. „Ich erwarte viel Sonne bei bis zu 15 Grad.“
Klettert Thermometer auf 20 Grad?
Wie sich das Wetter ab Donnerstag bis zum Wochenende entwickelt, ist zwar noch etwas unsicher. „Aus jetziger Sicht sieht es aber danach aus, dass es noch milder wird. Mit Föhn könnte es am Wochenende sogar bis zu 20 Grad geben“, schließt der Meteorologe.
