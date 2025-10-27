Nach kaltem Wochenstart sind 20 Grad in Sichtweite

„Die Woche startet am Montag bewölkt und nass“, sagt Ubimet-Meteorologe Christoph Matella im Gespräch mit der „Krone“. Aus Nordwesten trifft eine Kaltfront auf eine Warmfront. Das hat zur Folge, dass der Regen im Verlauf des Tages zulegt. „Im Außerfern und am Arlberg werden es 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter werden“, prognostiziert der Experte. Die Schneefallgrenze liegt zu Beginn unter 1000 Meter und steigt später auf 1400 Meter. Am Arlberg erwartet der Meteorologe einige Zentimeter Neuschnee. Die Tageshöchstwerte liegen bei maximal fünf Grad.