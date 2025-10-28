Lizz Görgl ganz „In der Magie des Flows“

Lizz Görgl besuchte die „Krone“-Redaktion in St. Pölten und stellte dabei ihr neues Werk „Die Magie des Flows“ vor. Im netten Gespräch mit „Krone“-Redakteur Mark Perry schildert die sympathische Bienenretterin, worum es in ihrem Buch genau geht – um eben diesen Bewusstseinszustand ganz im „Flow“.