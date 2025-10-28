Lizz Görgl ganz „In der Magie des Flows“

Ex-Skistar Lizz Görgl präsentierte ihr neues Buch „Die Magie des Flows“ – wie mentale Stärke, innere Hingabe und Begeisterung unser Leben nachhaltig verändern können.
Lizz Görgl besuchte die „Krone“-Redaktion in St. Pölten und stellte dabei ihr neues Werk „Die Magie des Flows“ vor. Im netten Gespräch mit „Krone“-Redakteur Mark Perry schildert die sympathische Bienenretterin, worum es in ihrem Buch genau geht – um eben diesen Bewusstseinszustand ganz im „Flow“.
Als Co-Autor konnte Lizz Görgl den Mentalcoach Michael von Kunhardt gewinnen. Gemeinsam gelang es ihnen auch, eine Reihe von Prominenten aus Kunst und Sport mit ins Boot holen, beispielsweise Valerie Huber, Renate Götschl und Dr. Bernd Hufnagl.
Mit dem im campus-Verlag erschienenen Buch wünscht die nun international gefragte Mentalexpertin auch all ihren Leserinnen und Lesern, eben diese „Magie des Flows“ zu spüren.
