Trotz Protesten: Schönaugasse wird „umgedreht“

Alle Proteste waren letztlich vergebens: Die Grazer Rathauskoalition schafft mit dem Umdrehen der Einbahnregelung in der Schönaugasse ab 30. Oktober Fakten.
Jetzt ist es also amtlich: Ab 30. Oktober bekommt die Schönaugasse in der Grazer Innenstadt eine neue Verkehrsführung – künftig verläuft die Fahrtrichtung vom Jakominiplatz in Richtung Grazbachgasse. Auch ein Tempolimit von 20 km/h wird eingeführt. Dies teilte die Stadt Graz gestern per Aussendung mit.
Bis zuletzt machten ja Anrainer und Unternehmer der Gasse gegen die Änderungen mobil. „Wir lassen uns unsere Straße nicht zerstören“, taten sie ihren Unmut per Plakaten kund. Doch ihre Proteste verhallten letztlich ungehört. Laut der zuständigen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) wird die neue Verkehrsführung den Jakominplatz als ÖV-Knoten entlasten und auch das Sicherheitsniveau aller Verkehrsteilnehmer dadurch erhöht.
Kritik kommt wenig überraschend von ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner: „Wieder eine verkehrspolitische Maßnahme, die sich gegen die Bedürfnisse vieler Anrainer und Wirtschaftstreibenden richtet.“
