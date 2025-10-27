Trotz Protesten: Schönaugasse wird „umgedreht“

Bis zuletzt machten ja Anrainer und Unternehmer der Gasse gegen die Änderungen mobil. „Wir lassen uns unsere Straße nicht zerstören“, taten sie ihren Unmut per Plakaten kund. Doch ihre Proteste verhallten letztlich ungehört. Laut der zuständigen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) wird die neue Verkehrsführung den Jakominplatz als ÖV-Knoten entlasten und auch das Sicherheitsniveau aller Verkehrsteilnehmer dadurch erhöht.