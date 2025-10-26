Tirol: Vandale zieht Spur der Verwüstung in Schule

Hat da ein Schüler oder eine Schülerin seinen bzw. ihren Aggressionen gegen die Bildungseinrichtung freien Lauf gelassen oder steckt ein anderer Täter dahinter? Diese Frage ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Wie auch immer: Zu dem Vorfall kam es zwischen Freitag um 22 Uhr und Samstag um 13.30 Uhr. Ziel das Vandalenaktes war eine höhere Schule in Innsbruck.