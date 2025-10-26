Tirol: Vandale zieht Spur der Verwüstung in Schule

Nach einem unbekannten Vandalen fahndet die Polizei in Innsbruck. In einer höheren Schule trieb der Täter oder die Täterin sein bzw. ihr Unwesen. Der entstandene Schaden ist enorm. Er wird mit weit über 50.000 Euro beziffert.
Hat da ein Schüler oder eine Schülerin seinen bzw. ihren Aggressionen gegen die Bildungseinrichtung freien Lauf gelassen oder steckt ein anderer Täter dahinter? Diese Frage ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Wie auch immer: Zu dem Vorfall kam es zwischen Freitag um 22 Uhr und Samstag um 13.30 Uhr. Ziel das Vandalenaktes war eine höhere Schule in Innsbruck.
In der Schule wurde das Inventar eines Klassenzimmers und Gegenstände im Gangbereich verwüstet.
Ein Sprecher der Polizei
Weit über 50.000 Euro Schaden
„In der Schule wurde das Inventar eines Klassenzimmers und Gegenstände im Gangbereich verwüstet“, heißt es von der Polizei. Offenbar hat der Täter oder die Täterin sehr viel Wut abgebaut. Denn durch die Zerstörung entstand ein Schaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Die Polizei spricht von einem „mittleren bis höheren fünfstelligen Betrag“.
