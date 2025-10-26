Mit Alice bunte Abenteuer im Wunderland erleben

Knifflige Mitmach-Stationen

Auf einem rund 900 Meter langen Rundweg tauchen Gäste in verschiedene Kapitel des Abenteuers ein – jedes Mal durch einen neu gestalteten Tunnel, der als Übergang in die nächste Traumwelt inszeniert ist. Dort warten zauberhafte Rätselpfade, die geheimnisvolle Grinsekatze, der große weiße Hase und natürlich die Herzkönigin, deren Labyrinth mit kniffligen Stationen herausfordert. Ein besonderes Highlight ist die „Mad Teeparty“: Hier können kleine und große Besucher an einem reich gedeckten Tisch Platz nehmen, Erinnerungsfotos machen und sich selbst wie mitten im Wunderland fühlen. Auch kulinarisch wird es märchenhaft, mit Zaubertrank und Wunderkeks, die das berühmte „Größer- und Kleinerwerden“ spielerisch erlebbar machen.