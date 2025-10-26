Vorteilswelt
Märchenhafte Attaktion

Mit Alice bunte Abenteuer im Wunderland erleben

Niederösterreich
26.10.2025 10:00
Auf den Spuren von Alice im Wunderland wandelt Christoph Rahofer (re.) in Tattendorf.
Auf den Spuren von Alice im Wunderland wandelt Christoph Rahofer (re.) in Tattendorf.

Grinsekatze, weißer Hase und Herzkönigin – ins Wunderland hat jetzt Entertainmentkünstler Christoph Rahofer  den Dumbapark in Tattendorf. verwandelt. Auf den Spuren von Alice kann man hier eine märchenhafte Reise durch eine Welt voller Magie unternehmen. 

Um zündende Ideen für neue Attraktionen ist Christoph Rahofer nie verlegen. Neben  Schmetterlingshaus und Kletterpark haben auch schon Dinos im Dumbapark in der bekannten Weinbaugemeinde im Bezirk Baden Station gemacht.  Jetzt hat der findige Unternehmer wieder eine neue Sensation  kreiert – „Alice im Dumbapark“. „Dabei geht es nicht um die Nacherzählung einer bekannten Geschichte, sondern um ein völlig neues Erlebnis, das mit beliebten Figuren spielt, ohne sich jedoch sklavisch an eine Vorlage zu binden“, erklärt Rahofer.

Knifflige Mitmach-Stationen
Auf einem rund 900 Meter langen Rundweg tauchen Gäste in verschiedene Kapitel des Abenteuers ein – jedes Mal durch einen neu gestalteten Tunnel, der als Übergang in die nächste Traumwelt inszeniert ist. Dort warten zauberhafte Rätselpfade, die geheimnisvolle Grinsekatze, der große weiße Hase und natürlich die Herzkönigin, deren Labyrinth mit kniffligen Stationen herausfordert. Ein besonderes Highlight ist die „Mad Teeparty“: Hier können kleine und große Besucher an einem reich gedeckten Tisch Platz nehmen, Erinnerungsfotos machen und sich selbst wie mitten im Wunderland fühlen. Auch kulinarisch wird es märchenhaft, mit Zaubertrank und Wunderkeks, die das berühmte „Größer- und Kleinerwerden“ spielerisch erlebbar machen.

Stimmungsvolle Lichtfiguren säumen den Rundweg.
Stimmungsvolle Lichtfiguren säumen den Rundweg.

Kunstvolle Installationen
Neben dem Lichterwald bietet „Alice im Dumbapark“ auch einen stimmungsvoll gestalteten Indoor-Bereich: Das Schmetterlingshaus wird Teil der Traumreise, das Foyer erstrahlt mit einer kunstvollen Ballon-Installation, und für die Jüngsten gibt es eine Wunderland-Hüpfburg. Insgesamt sorgen Dutzende leuchtende Pilze, sprechende Tiere und schwebende Fantasiewesen für eine Welt aus Licht, Nebel, Farbe und Raum. Eintauchen kann man in diese Wunderwelt bis 11. Jänner immer ab 16 Uhr.

