„Freiheit und Demokratie sind keine Naturgesetze“

In Niederösterreich könne man in Freiheit und Wohlstand leben: „Dafür gibt es aber keinen Automatismus, dafür müssen wir jeden Tag eintraten“, sagt die Landeshauptfrau. Daher sei der Nationalfeiertag auch ein Tag des Dankes an alle, die täglich in und für Niederösterreich im Einsatz sind – im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Ehrenamt.