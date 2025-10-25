Hurra, endlich sind jetzt die Herbstferien da!

Auf Familien wartet in der kommenden Woche in ganz Niederösterreich ein vielfältiges Programm: von Kulturgenuss, über Naturschauspiel bis hin zu Halloween.
Viel zu entdecken gibt es in den Herbstferien etwa bei Ausflügen in die Nationalparke Donau-Auen, Jauerling oder Ötscher-Tormäuer oder auch bei Wanderungen auf den Ötscher oder das Hochkar. Und im Thayatal stehen Wildkatzenführungen auf dem Programm. Im Museum NÖ in St. Pölten warten täglich Familienführungen und Kreativstationen auf die jungen Besucher. Der „Tierische Dienstag“ bringt am 28. Oktober eine kommentierte Fütterung der Würfelnattern, Zaun- und Smaragdeidechsen. Die Museumsakademie für Kids lädt mit Themen wie „Sonne, Mond und Sterne“ zum Mitforschen ein. Zu Halloween tauchen die Besucher in die schaurig-schöne Welt der „Vampire von nebenan“ ein.
Gruseliger Herbst wartet
Aber auch die Garten Tulln ist heuer erstmals bis 31. Oktober geöffnet. Bei Erlebnistouren, Workshops und Mitmachaktionen stehen Kräuter, Obst oder Wildbienen im Fokus. Der Tierpark Haag lockt mit heimischen und auch exotischen Tieren, der Wildpark Hochrieß bietet tolle tierische Beobachtungsmöglichkeiten. Auf Schloss Hof tummeln sich hingegen im „Gruseligen Herbst“ eigenartige Gestalten. Außerdem locken Bastelwerkstatt, Rätselstationen und Kutschenfahrten. Actionreich wird es am Annaberg, wenn es mit der Zipline mit 100 km/h talabwärts geht. In Lackenhof steht ein 3D-Bogenparcours bereit. Nicht nur bei Schlechtwetter lockt das Kinderkunstlabor in St. Pölten.
Ein Viertel aller Urlaubsgäste kommt zum Wandern nach NÖ. Dem trägt man auch in den Herbstferien Rechnung. Zehn Bergbahnen bringen Gäste in höhere Regionen. Aufgrund wechselhaften Wetters sollte man sich vorab online informieren, ob die Annaberg Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Gemeindealpe Mitterbach, die Hochkar-Bergbahnen, die Ötscherlifte in Lackenhof, die Rax-Seilbahn, die Schneebergbahn, der Hirschenkogel am Semmering, der Sessellift Lilienfeld und die Wexl Arena in St. Corona auch tatsächlich in Betrieb sind. In Annaberg und am Hochkar endet die Saison am 31. Oktober, bei den anderen Bergbahnen am 2. November.
Ferienaktion mit Spaß und Lerneffekt
Speerwerfen und mit einer Steinschleuder zielen: In den Herbstferien wird ein Besuch im MAMUZ- Museum in Asparn an der Zaya zum (Lern-)Erlebnis. Denn spannende Abenteuerführungen sind von Dienstag bis Freitag nämlich in Epochen gegliedert. Von 11 bis 12 Uhr geht es in die Steinzeit, aufregender Abschluss ist Speerwerfen. Mit Funkeneisen und Feuerstein wird von 13 bis 15 Uhr gearbeitet, wenn die Metallzeiten an der Reihe sind. Den Ausklang bildet bis 16 Uhr das Mittelalter: Hier können sich die Kinder im Steinschleuder-Schießen üben.
