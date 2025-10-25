Hurra, endlich sind jetzt die Herbstferien da!

Viel zu entdecken gibt es in den Herbstferien etwa bei Ausflügen in die Nationalparke Donau-Auen, Jauerling oder Ötscher-Tormäuer oder auch bei Wanderungen auf den Ötscher oder das Hochkar. Und im Thayatal stehen Wildkatzenführungen auf dem Programm. Im Museum NÖ in St. Pölten warten täglich Familienführungen und Kreativstationen auf die jungen Besucher. Der „Tierische Dienstag“ bringt am 28. Oktober eine kommentierte Fütterung der Würfelnattern, Zaun- und Smaragdeidechsen. Die Museumsakademie für Kids lädt mit Themen wie „Sonne, Mond und Sterne“ zum Mitforschen ein. Zu Halloween tauchen die Besucher in die schaurig-schöne Welt der „Vampire von nebenan“ ein.