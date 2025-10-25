Sechs junge Steinadler bei Monitoring gesichtet

Bei der Zählung wird nicht nur der Nachwuchs gezählt, sondern auch die Steinadlerpaare selbst. Im gesamten NPHT-Gebiet gibt es etwa 42 Pärchen – das sind rund 15 Prozent des österreichischen Gesamtbestandes. Die Tiere brüten Ende März bzw. Anfang April. Nach etwa 45 Tagen schlüpfen die Jungvögel aus dem Ei und verbringen die erste Zeit im Horst. Gerade in dieser Zeit brauchen die Tiere Ruhe. Der Steinadlernachwuchs wurde beim Monitoring in Prägraten, im Iseltal, im Gschlösstal sowie in St. Jakob in Defereggen gesichtet. Der große Bruterfolg sei unter anderem auf den niederschlagsarmen Winter sowie die milden Temperaturen zu Beginn des Frühlings zurückzuführen, heißt es.