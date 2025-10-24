Einbruch in Kantine: Ärger bei Tiroler Fußballclub

Die Kantine ist in der Regel für einen Fußballclub im Unterhaus eine wesentliche finanzielle Stütze: Dementsprechend groß ist daher die Aufregung in Jenbach, wo Einbrecher am Fußballplatz zuschlugen.
Irgendwann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trieben unbekannte Einbrecher beim Fußballplatz im Tiroler Jenbach (Bezirk Schwaz) ihr Unwesen. Durch Aufbrechen der Eingangstür verschafften sich die Kriminellen Zutritt zur Kantine in der Innstraße 3.
Mehr als 1000 Euro futsch
Die Eindringlinge räumten zwei Kassen leer und konnten mit Bargeld in Höhe von mehr als 1000 Euro entkommen. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft auf mögliche Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Exekutive unter der Telefonnummer: 059 133/7255.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.