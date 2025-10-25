Die kleine Botin bringt Ruhe ins Lernen

Diesen Druck tragen die Kinder täglich und bringen das natürlich auch ins Familienleben mit ein. So simpel es klingen mag, aber die beste Möglichkeit, die Kids zu unterstützen, ist: ZUHÖREN! Kinder erzählen meist zwischen den Zeilen sehr viel. Richtig Alarm muss angehen, wenn das Kind wiederholt mit „Bauchweh“ in die Schule geht oder Teenies bis spät in die Nacht nicht schlafen. Wenn alles viel zu viel wird, hießt es zusammenhalten und miteinander in den Griff bekommen, was unbedingt notwendig ist: