Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin bringt Ruhe ins Lernen

Niederösterreich
25.10.2025 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)

Wie wir in der Familie unsere Kinder durch den heftigen Schulstress im Herbst begleiten. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

Während der Herbst schön langsam in die kalte Jahreszeit hineingleitet und sich in den Regalen die Lebkuchen an Tannengestecke reihen, hechten unsere Kinder von einem Prüfungstermin zum nächsten. Meine Kids sind nun schon viele Jahre im Schulsystem und dennoch zieht uns der Herbst immer wieder den Boden unter den Füßen weg. Kaum eine Woche vergeht ohne Schularbeit oder Test. Dazu kommen die (teilweise ausgesprochenen) „Drohungen“, dass diese Arbeit maßgeblich zur Semesternote beiträgt.

Diesen Druck tragen die Kinder täglich und bringen das natürlich auch ins Familienleben mit ein. So simpel es klingen mag, aber die beste Möglichkeit, die Kids zu unterstützen, ist: ZUHÖREN! Kinder erzählen meist zwischen den Zeilen sehr viel. Richtig Alarm muss angehen, wenn das Kind wiederholt mit „Bauchweh“ in die Schule geht oder Teenies bis spät in die Nacht nicht schlafen. Wenn alles viel zu viel wird, hießt es zusammenhalten und miteinander in den Griff bekommen, was unbedingt notwendig ist:

Druck raus – nicht jede Note muss glänzen. Kleine Pausen – Lern-Intervalle setzen und begleiten. Mut statt Angst – Selbstvertrauen kann man lernen. Rituale geben Halt – feste Lernzeiten einhalten. Familienzeit bleibt heilig – Zeit, die zusammen verbracht wird, bringt viel Kraft.

Kinder brauchen Geduld und Vertrauen und auch mit dem Leitsatz „Egal was kommt, ich bin genug“ können wir sie unterstützen.

Folgen Sie uns auf