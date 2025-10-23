Lkw geriet während der Fahrt plötzlich in Brand

Ein mit Mais beladener Lkw geriet Mittwochnachmittag in Riegersburg (Bezirk Südoststeiermark) in Brand. Die Feuerwehr war rasch vor Ort, der Lenker erlitt Gott sei Dank nur leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden ist erheblich.
Gegen 15 Uhr fuhr ein 47-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B66 von Ilz nach Feldbach, als plötzlich Feuer im Motorraum des Lastwagens ausbrach. Der Lenker konnte noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen, erlitt dabei aber leichte Verletzungen.
Öl gelangte ins Erdreich
In weiterer Folge standen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Riegersburg, Hatzendorf und Breitenfeld im Einsatz. Durch den Brandschaden gelangte Hydrauliköl in das umliegende Erdreich neben der Fahrbahn. Die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark veranlasste daraufhin weitere Maßnahmen. Die Straßenmeisterei Feldbach hob das kontaminierte Erdreich aus und entsorgte es.
Brandursache dürfte laut ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein. Am Lkw entstand Totalschaden. Die Fahrbahn wurde in diesem Bereich ebenso beschädigt. Die B66 war für den Zeitraum des Einsatzes für rund vier Stunden gesperrt.
