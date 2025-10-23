Wera Gruber: „Beim Humor kann ich noch nachlegen“

Können Sie für einen Ottonormalverbraucher einen kurzen und verständlichen Einblick geben, wie Sie recherchieren, bevor Sie abends das Wetter präsentieren?

Ich komme in die Redaktion und schaue mir erst einmal den Ist-Zustand der Atmosphäre an und kontrolliere, wie gut die Wettermodelle diesen Ist-Zustand erfassen. Je nachdem kann ich dann werten und sehe anhand der Modelle, wie sich das Wetter entwickelt. Was zeigen die Wettermodelle? Wo gibt es Schwerpunkte? Gibt es irgendwelche Gefahren oder Besonderheiten, vor denen man vorab warnen sollte? All das gieße ich zusammen mit den Kollegen in Kartenform, schreibe meinen Text dazu und schau dann, wie viel Zeit ich pro Karte brauche. Wenn etwas wichtig ist, nehme ich mir dafür länger Zeit: z.B. wenn das erste Mal im Herbst Frost ansteht, dann möchte ich den Leuten genau sagen, wo Frost zu erwarten ist und wie stark dieser ausfällt.