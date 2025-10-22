Heer und Landesregierung sichern digitale Zukunft!

„Mit dieser Vereinbarung geben wir ein ganz klares Zeichen ab: wir bündeln unsere ziviles und militärisches Know-how, um unser Land im digitalen Raum widerstandsfähiger zu machen. Und das ist notwendig, denn wir sind nicht mehr nur von physischen Bedrohungen betroffen. Die Bedrohungen sind immer öfter digital und für viele von uns oft unsichtbar“, heißt es. Die Zeit sei geprägt von gezielter Desinformation, Fake News, psychologischer Kriegsführung sowie Social-Media-Manipulationen. Deshalb brauche es Wissen, Awareness und Zusammenarbeit.