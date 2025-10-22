Josef Hader: „Bin selber oft auch ein feiger Hund“

Viele Teile des Films wurden in einem Freilichtmuseum gedreht und man bekommt sehr gut das Gefühl dieser damaligen Zeit mit. Wie haben Sie sich auf diese Rolle vorbereitet und in den Charakter eingelebt?

Mir hat sehr geholfen, dass ich selbst von einem Bauernhof komme und das Glück hatte, meine Großeltern mitzuerleben. Sie sind in etwa die Generation, die in diesem Film spielt. Meine Großmutter wurde sehr alt und hat mir als Jugendlichen viel über die Zwischenkriegszeit erzählt. Und ich habe mich mit dem jüdischen Leben in der österreichischen Monarchie beschäftigt, weil meine Figur darauf aufbaut. Kraus stammt ja aus Lemberg im damaligen Galizien. Die Figur ist am Anfang keine besonders mutige, sondern versucht sich anzupassen. Darauf musste ich mich nicht extra vorbereiten, weil ich ja selber auch oft ein feiger Hund bin.