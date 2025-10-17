Zwölfjähriger Bub in Graz von Auto angefahren

Freitagfrüh rannte ein Zwölfjähriger in Graz bei Rotlicht über einen Schutzweg und wurde dabei von einem Auto erfasst. Der Bub wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital eingeliefert.
Am Freitag gegen 7 Uhr war ein 31-jähriger Grazer mit seinem Auto auf der Straßganger Straße in Richtung Süden unterwegs. Laut seinen Angaben stand auf Höhe Belgier Kaserne ein Bus in der Haltestelle, weshalb der Lenker – trotz Grünlicht der Ampel – die Geschwindigkeit verringerte.
Plötzlich rannte ein Zwölfjähriger vor dem Bus bei Rotlicht über den Schutzweg. Obwohl der 31-Jährige sofort eine Vollbremsung hinlegte, konnte er eine Kollision mit dem Buben nicht mehr verhindern.
Nach Erstversorgung wurde der Zwölfjährige laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Grazer Kinderklinik eingeliefert.
