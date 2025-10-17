Zwölfjähriger Bub in Graz von Auto angefahren

Am Freitag gegen 7 Uhr war ein 31-jähriger Grazer mit seinem Auto auf der Straßganger Straße in Richtung Süden unterwegs. Laut seinen Angaben stand auf Höhe Belgier Kaserne ein Bus in der Haltestelle, weshalb der Lenker – trotz Grünlicht der Ampel – die Geschwindigkeit verringerte.