Bewaffneter überfiel Tankstelle: Flucht mit Geld

Kurz vor 18.30 betrat der circa 1,65 Meter kleine Mann, mit einer Sturmhaube über das Gesicht gezogen, die Tankstelle. Er richtete die Faustfeuerwaffe in Richtung des Angestellten (39) und forderte ihn auf, Bargeld herauszurücken. Der 39-Jährige gab ihm einen niedrigen Geldbetrag, mit dem der Unbekannte zu Fuß in Richtung Industriegebiet flüchtete.