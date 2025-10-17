Bewaffneter überfiel Tankstelle: Flucht mit Geld

Überfall in Wiener Neustadt (Niederösterreich)! Ein noch unbekannter Täter hat Donnerstagabend einen Angestellten einer Tankstelle mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Geld gedrängt. Danach flüchtete der Kriminelle.
Kurz vor 18.30 betrat der circa 1,65 Meter kleine Mann, mit einer Sturmhaube über das Gesicht gezogen, die Tankstelle. Er richtete die Faustfeuerwaffe in Richtung des Angestellten (39) und forderte ihn auf, Bargeld herauszurücken. Der 39-Jährige gab ihm einen niedrigen Geldbetrag, mit dem der Unbekannte zu Fuß in Richtung Industriegebiet flüchtete.
Fahndung erfolglos
Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ. Der schlanke Täter war mit einem hellgrauen Kapuzensweater, einem schwarzen Gilet, Jeans und weißen Sneakern bekleidet.
Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter 059133-30-3333 entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.