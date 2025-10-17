Auto stürzte 20 Meter ab: Vier Insassen verletzt

Auto blieb am Dach liegen

Das Auto überschlug sich im steilen Gelände, erst 20 Meter unterhalb der Straße wurde der Pkw von einem Baum gestoppt und blieb am Dach liegen. Die vier Insassen waren im Wrack eingeklemmt. Feuerwehrmänner mussten das Unfallauto mit einer Seilwinde sichern und die verletzten Personen daraus befreien.