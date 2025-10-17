Vorteilswelt
Lenker alkoholisiert

Auto stürzte 20 Meter ab: Vier Insassen verletzt

Steiermark
17.10.2025 08:14
Das Auto kam etwa 20 Meter unter der Straße an einem Baum zum Stillstand.
Das Auto kam etwa 20 Meter unter der Straße an einem Baum zum Stillstand.

Auf der obersteirischen Tauplitzalm kam Donnerstagabend ein Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich im steilen Gelände und wurde 20 Meter unter der Straße von einem Baum gestoppt. Vier Insassen waren im Wrack eingeklemmt. Ein Alko-Test mit dem Lenker (66) verlief positiv.

Am Donnerstagabend war ein 66-jähriger Oberösterreicher mit drei Mitfahrern im Alter zwischen 61 und 67 Jahren auf der Alpenstraße Tauplitzalm (Bezirk Liezen) unterwegs, als der Mann plötzlich von der Fahrbahn abkam. 

Auto blieb am Dach liegen
Das Auto überschlug sich im steilen Gelände, erst 20 Meter unterhalb der Straße wurde der Pkw von einem Baum gestoppt und blieb am Dach liegen. Die vier Insassen waren im Wrack eingeklemmt. Feuerwehrmänner mussten das Unfallauto mit einer Seilwinde sichern und die verletzten Personen daraus befreien. 

Aufwendiger Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Bad Mitterndorf, Klachau und Tauplitz.
Aufwendiger Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Bad Mitterndorf, Klachau und Tauplitz.

Drei Personen wurden mit der Rettung in Spitäler gebracht, eine verletzte Person mit dem Rettungshubschrauber. Ein mit dem 66-jährigen Lenker durchgeführter Alko-Test verlief laut Polizei positiv. 

