Auto stürzte 20 Meter ab: Vier Insassen verletzt

Auf der obersteirischen Tauplitzalm kam Donnerstagabend ein Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich im steilen Gelände und wurde 20 Meter unter der Straße von einem Baum gestoppt. Vier Insassen waren im Wrack eingeklemmt. Ein Alko-Test mit dem Lenker (66) verlief positiv.
Am Donnerstagabend war ein 66-jähriger Oberösterreicher mit drei Mitfahrern im Alter zwischen 61 und 67 Jahren auf der Alpenstraße Tauplitzalm (Bezirk Liezen) unterwegs, als der Mann plötzlich von der Fahrbahn abkam.
Auto blieb am Dach liegen
Das Auto überschlug sich im steilen Gelände, erst 20 Meter unterhalb der Straße wurde der Pkw von einem Baum gestoppt und blieb am Dach liegen. Die vier Insassen waren im Wrack eingeklemmt. Feuerwehrmänner mussten das Unfallauto mit einer Seilwinde sichern und die verletzten Personen daraus befreien.
Drei Personen wurden mit der Rettung in Spitäler gebracht, eine verletzte Person mit dem Rettungshubschrauber. Ein mit dem 66-jährigen Lenker durchgeführter Alko-Test verlief laut Polizei positiv.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.