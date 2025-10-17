Bus musste notbremsen: Frau und Kind verletzt

Am Griesplatz in Graz wurden am Donnerstag zwei Fahrgäste bei der Notbremsung eines Linienbusses verletzt. Ein Autolenker dürfte den Bus beim Abbiegen übersehen haben.
Am frühen Donnerstagnachmittag verhinderte ein Busfahrer am Griesplatz in Graz wohl eine Kollision mit einem Auto. Durch die Notbremsung wurden allerdings zwei Fahrgäste, ein achtjähriger Bub und eine 22-jährige Frau, verletzt.
Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Güssing war mit seinem Pkw von der Brückenkopfgasse kommend auf den Griesplatz gefahren und nach links in südliche Richtung abgebogen.
Frau schwer verletzt
Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Lenker eines Linienbusses von der Rösselmühlgasse kommend in Richtung der Haltestelle am Griesplatz. Der Autolenker dürfte den Bus übersehen haben.
Der achtjährige Bub erlitt bei der Notbremsung leichte Verletzungen, die 22-Jährige wurde mit einer schweren Schulterverletzung ins LKH Graz eingeliefert. Ein Alko-Test verlief bei beiden Fahrzeuglenkern negativ.
