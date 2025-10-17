Bus musste notbremsen: Frau und Kind verletzt

Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Güssing war mit seinem Pkw von der Brückenkopfgasse kommend auf den Griesplatz gefahren und nach links in südliche Richtung abgebogen.

Frau schwer verletzt

Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Lenker eines Linienbusses von der Rösselmühlgasse kommend in Richtung der Haltestelle am Griesplatz. Der Autolenker dürfte den Bus übersehen haben.