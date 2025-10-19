Julia Furdea: „Hatte nie einen normalen Alltag“

„Café Puls“ ist seit mehr als 20 Jahren ein Dauerbrenner. Was macht das Format deiner Ansicht nach so erfolgreich und langlebig und welche Schritte braucht es, damit das auch für die Sonntagsausgaben der Fall sein wird?

Es ist das Gefühl der Gemeinschaft und Vertrautheit, mit dem wir in den Tag starten. Wir sind nicht nur bei uns im Team wie eine Familie, sondern zählen auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer „Café Puls“-Family dazu. Auch die Leichtigkeit, mit der wir in den Tag starten möchten, wie wenn man gemeinsam am Frühstückstisch sitzt. Wenige Menschen hauen sich in der Früh einen Film oder eine Serie rein. Man möchte informiert und unterhalten werden, Themen für die Kaffeepause mit den Kollegen sammeln, wissen, wie das Wetter wird …