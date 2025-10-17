Eine Alm mit Kapelle und als Zugabe zwei Gipfel

Über Stock und Stein

Wer jetzt noch nicht genug hat und wenn es die Verhältnisse erlauben (möglicher Schnee im Spätherbst), folgt hinter der Alm dem Steig zum „Ebner Joch“ bzw. „Kirchenspitz“ (immer die „leichte“ Route wählen). Dieser leitet über Stock und Stein in Serpentinen zügig in den Latschen hinauf. Wo sich die Routen zu den zwei Zielen trennen (rund 1800 m), kann man links ein paar Meter hinunter zu dem schönen Kreuz des Aussichtsplatzes „Kirchenspitz“ gehen (1770 m). Dort zeigt sich der Achensee.