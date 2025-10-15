Kampf um den Notarzt geht jetzt in die heiße Phase

Im Kampf gegen die Pläne des Landes, den Notarztstützpunkt in Waidhofen an der Ybbs zu schließen, lädt die Stadtregierung heute um 18 Uhr in den Plenkersaal. Als Experten werden dort Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer, Rotkreuz-Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt, der leitende Notarzt Sebastian Kautzky, und Alfred Lichtenschopf vom Komitee „Herzalarm“ vor Ort sein. Auch die Übertragung via Live-Stream soll es geben. Sie soll rechtzeitig direkt auf der Startseite der Hompage der Stadtgemeinde von Waihofen an der Ybbs unter „Wichtige Mitteilungen“ verlinkt sein.