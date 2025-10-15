Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heute ist Infoabend:

Kampf um den Notarzt geht jetzt in die heiße Phase

Niederösterreich
15.10.2025 11:00
Elf Notarztstützpunkte sollen in Niederösterreich laut NÖ Gesundheitspakt geschlossen werden. ...
Elf Notarztstützpunkte sollen in Niederösterreich laut NÖ Gesundheitspakt geschlossen werden. Waidhofen kämpft dagegen an.(Bild: Schindler Klaus)

„Jede Minute zählt!“ – Waidhofen an der Ybbs lädt heute um 18 Uhr zur Debatte um den Notarztstützpunkt mit Experten, die unterschiedlicher Ansicht sind. Die Veranstaltung soll auch mittels Live-Stream übertragen werden. Mit der Info-Veranstaltung startet gleichzeitig eine große Unterschriftenaktion.

0 Kommentare

Im Kampf gegen die Pläne des Landes, den Notarztstützpunkt in Waidhofen an der Ybbs zu schließen, lädt die Stadtregierung heute um 18 Uhr in den Plenkersaal. Als Experten werden dort Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer, Rotkreuz-Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt, der leitende Notarzt Sebastian Kautzky, und Alfred Lichtenschopf vom Komitee „Herzalarm“ vor Ort sein. Auch die Übertragung via Live-Stream soll es geben. Sie soll rechtzeitig direkt auf der Startseite der Hompage der Stadtgemeinde von Waihofen an der Ybbs unter „Wichtige Mitteilungen“ verlinkt sein.

Lesen Sie auch:
Kämpfen für die künftige Versorgung ihrer Region: Vizebürgermeister Armin Bahr, Alfred ...
Region will Versorgung
Neue Initiative im Streit um Notarztstützpunkte
17.09.2025
Immer mehr Kritik
Kampf um Notarztstützpunkte geht „in die Luft“
02.09.2025

Unterschreiben für Petition „SOS Notarzt“
Der Abend soll Startschuss für den „Informations- und Beteiligungsprozess zur Notfallversorgung“ sein, den die Waidhofner Stadtregierung ins Rollen bringt. Damit startet auch die Unterschriftenaktion für die Petition „SOS Notarzt – Jede Minute zählt!“, die von Bürgermeistern der Region unterstützt wird.

In der Petition werden vor allem zwei Dinge gefordert: Die Sicherung der notfallmedizinischen Versorgung über den 1. April 2027 hinaus, an dem an elf Notarztstützpunkten in NÖ Schluss sein soll. Und – entgegen dem NÖ-Gesundheitspakt – ein zusätzlicher Notarzt für die Region Waidhofen, den südlichen Bezirk Amstetten sowie Grenzregionen in Oberösterreich und der Steiermark.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
350.991 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
208.465 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.026 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf