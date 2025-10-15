Kampf um den Notarzt geht jetzt in die heiße Phase

„Jede Minute zählt!“ – Waidhofen an der Ybbs lädt heute um 18 Uhr zur Debatte um den Notarztstützpunkt mit Experten, die unterschiedlicher Ansicht sind. Die Veranstaltung soll auch mittels Live-Stream übertragen werden. Mit der Info-Veranstaltung startet gleichzeitig eine große Unterschriftenaktion.
Im Kampf gegen die Pläne des Landes, den Notarztstützpunkt in Waidhofen an der Ybbs zu schließen, lädt die Stadtregierung heute um 18 Uhr in den Plenkersaal. Als Experten werden dort Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer, Rotkreuz-Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt, der leitende Notarzt Sebastian Kautzky, und Alfred Lichtenschopf vom Komitee „Herzalarm“ vor Ort sein. Auch die Übertragung via Live-Stream soll es geben. Sie soll rechtzeitig direkt auf der Startseite der Hompage der Stadtgemeinde von Waihofen an der Ybbs unter „Wichtige Mitteilungen“ verlinkt sein.
Unterschreiben für Petition „SOS Notarzt“
Der Abend soll Startschuss für den „Informations- und Beteiligungsprozess zur Notfallversorgung“ sein, den die Waidhofner Stadtregierung ins Rollen bringt. Damit startet auch die Unterschriftenaktion für die Petition „SOS Notarzt – Jede Minute zählt!“, die von Bürgermeistern der Region unterstützt wird.
In der Petition werden vor allem zwei Dinge gefordert: Die Sicherung der notfallmedizinischen Versorgung über den 1. April 2027 hinaus, an dem an elf Notarztstützpunkten in NÖ Schluss sein soll. Und – entgegen dem NÖ-Gesundheitspakt – ein zusätzlicher Notarzt für die Region Waidhofen, den südlichen Bezirk Amstetten sowie Grenzregionen in Oberösterreich und der Steiermark.
