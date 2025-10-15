Was mit 1 Kilowattstunde Energie alles möglich ist

Raumtemperatur ist oftmals ein heikler Punkt

Dass man mit einer einzigen Kilowattstunde Energie tatsächlich eine Stunde Staubsaugen, drei Minuten Duschen oder fünf Stunden Fernsehen kann, dürfte einige der Ehrenamtlichen überrascht haben. Viel Diskussionen gab es beim Thema Raumtemperatur. „Ein Thema, das zu Hause oft für Gesprächsstoff sorgt, da das Wärmeempfinden sehr individuell ist“, heißt es seitens des FZO. Dabei gab es eine wichtige Faustregel: Ein Grad weniger Raumtemperatur spart rund sechs Prozent der Heizkosten.