Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tipps zum Sparen

Was mit 1 Kilowattstunde Energie alles möglich ist

Tirol
15.10.2025 16:00
Schon kleine Schritte können Großes bewirken.
Schon kleine Schritte können Großes bewirken.(Bild: APA/Federico Gambarini)

Im Rahmen des Freiwilligenstammtisches des Freiwilligenzentrums Osttirol (FZO) wurde das Thema kostbare Energie thematisiert. Darin gab es wichtige Tipps für den eigenen Haushalt.

0 Kommentare

Wie hoch ist die richtige Raumtemperatur? Was ist mit einer einzigen Kilowattstunde Energie alles möglich? Diesen und weiteren Fragen gingen die Osttiroler Freiwilligen bei ihrem sechsten Freiwilligenstammtisch am Campus Technik Lienz nach.

Dabei stellte der Vortragende, Reinhold Singer, die Initiative „DoppelPlus“ vor und gab Tipps, wie Haushalte ihre Energiekosten senken können und welche Vorteile es sowohl für die eigene Geldbörse als auch für den Klimaschutz gibt.

Die Freiwilligen lernten allerhand über die kostbare Energie.
Die Freiwilligen lernten allerhand über die kostbare Energie.(Bild: RMO/FWZ)

Raumtemperatur ist oftmals ein heikler Punkt
Dass man mit einer einzigen Kilowattstunde Energie tatsächlich eine Stunde Staubsaugen, drei Minuten Duschen oder fünf Stunden Fernsehen kann, dürfte einige der Ehrenamtlichen überrascht haben. Viel Diskussionen gab es beim Thema Raumtemperatur. „Ein Thema, das zu Hause oft für Gesprächsstoff sorgt, da das Wärmeempfinden sehr individuell ist“, heißt es seitens des FZO. Dabei gab es eine wichtige Faustregel: Ein Grad weniger Raumtemperatur spart rund sechs Prozent der Heizkosten.

Zitat Icon

Es war ein Abend voller praktischer Anregungen, der eindrucksvoll zeigte, wie viele kleine Schritte im Alltag Großes bewirken können – für das Klima und das Haushaltsbudget gleichermaßen.

Reinhold Singer, Vortragender

Auch beim Thema Lüften als Schimmelprophylaxe stand auf dem Programm. Singer erklärte, dass der effektivste Weg dreimal täglich Quer- und Stoßlüften sei. Zudem sei effizientes Waschen, Heizen mit Strom und der bewusste Umgang mit Wasser entscheidend, um mit Energie richtig hauszuhalten. „Es war ein Abend voller praktischer Anregungen, der eindrucksvoll zeigte, wie viele kleine Schritte im Alltag Großes bewirken können – für das Klima und das Haushaltsbudget gleichermaßen“, sagt Singer.

Die Initiative „DoppelPlus“ bietet speziell für Haushalte mit geringem Einkommen eine kostenlose Energieberatung an. Gefördert wird sie zudem vom Land Tirol, dem LIFE-Förderprogramm der EU und den Stadtwerken Wörgl.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.031 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
215.892 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.493 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf