Grollen zu hören: Im Raum Leoben bebte die Erde

Gegenstände bewegten sich

Laut der Seismologin Rita Meurers hat die Wohnbevölkerung im Gebiet des Epizentrums das Beben „deutlich verspürt“. Gegenstände hätten sich bewegt und ein Grollen sei zu hören gewesen. Größere Schäden an Gebäuden sind bei der Stärke 2,6 nicht zu erwarten.