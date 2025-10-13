Grollen zu hören: Im Raum Leoben bebte die Erde

Im Raum Leoben hat am Montagnachmittag die Erde gebebt. Schäden wurden nicht gemeldet, verspürt hat die Bevölkerung die Erdstöße sehr wohl.
Um exakt 15.16 Uhr verzeichnete der Österreichische Erdbebendienst das Beben in der Obersteiermark. Das Epizentrum lag den Angaben zufolge vier Kilometer nördlich von Leoben, die Magnitude wird mit 2,6 angegeben.
Gegenstände bewegten sich
Laut der Seismologin Rita Meurers hat die Wohnbevölkerung im Gebiet des Epizentrums das Beben „deutlich verspürt“. Gegenstände hätten sich bewegt und ein Grollen sei zu hören gewesen. Größere Schäden an Gebäuden sind bei der Stärke 2,6 nicht zu erwarten.
Der Erdbebendienst bittet Einwohner, die Wahrnehmungen zu den Erdstößen haben, diese via Webformular von GeoSphere Austria zu melden.
Kommentare
