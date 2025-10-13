Sprayer-Bande tobte sich an 21 Orten „kreativ“ aus

Monatelang zogen Sprayer eine illegale Farbspur durch das niederösterreichische Weinviertel. Sie hinterließen auf Brücken, Trafostationen und Zügen zahlreiche Graffitis. Nach einem Sprayanschlag auf nostalgische Züge in Mistelbach konnten Ermittler Farbdosen sicherstellen – eine erfolgreiche „Fährte“ zu den Köpfen der „kreativen“ Bande.
Die Spur führte die Polizisten nämlich zu einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf, laut unbestätigten Informationen dürfte er der Haupttäter sein und aus Zistersdorf stammen: Bei ihm stellten die Beamten 46 (!) Spraydosen sowie weiteres belastendes Material sicher, das 21 Tatorten in Enzersdorf bei Staatz, Schrick, Mistelbach, Dürnkrut und Zistersdorf zugeordnet werden konnte.
Enormer Schaden – Jugendliche nur teilgeständig
Der Schaden: 78.000 Euro! Der Verdächtige ist teilgeständig – Anzeige.
