Wanderer fanden vermissten Bergsteiger leblos auf

Beim Abstieg von der Hohen Wand (NÖ) stürzte am Wochenende ein 56-Jähriger ab: Der Bergsteiger fiel 50 Meter in den Tod und kam auf unwegsamem Gelände zu liegen. Erst am Sonntagvormittag wurde der Wiener von einer Gruppe Wanderern gefunden.
Wann genau der Bergsteiger zu seiner Tour aufgebrochen ist, ist noch unklar. Jedenfalls wurde der leblose Mann erst Sonntagfrüh von Wanderern entdeckt.
Für die Bergung des Verunglückten in der Region bei Höflein an der Hohen Wand (Bezirk Neunkirchen) forderte man einen Polizeihubschrauber an.
