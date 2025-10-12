Herbstmesse lockte mehr als 35.000 Besucher an

Buntes Rahmen- und Erlebnisprogramm

Projektleiterin Monika Woldrich ist überzeugt, dass das bunte Rahmen- und Erlebnisprogramm wesentlich zur hohen Besucherzufriedenheit beitrug: „Die vielfältigen Angebote auf der Herbstmesse wurden von den Tirolerinnen und Tirolern sehr gut angenommen, sei es bei den Modeschauen mit den Trends der Herbst- und Wintersaison, in der ORF Radio Tirol Musiklounge mit Konzerten bekannter Stars oder bei spannenden Vorträgen auf der WIFI-Vortragsbühne.“ Die Analyse der Besucherstruktur macht zudem deutlich: Es kamen Gäste aus allen Bezirken Tirols und alle Altersgruppen waren vertreten. So ist es kaum verwunderlich, dass bei den Organisatoren die Vorfreude auf die 92. Ausgabe der Herbstmesse bereits jetzt groß ist.