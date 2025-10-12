Vorteilswelt
91. Ausgabe zu Ende

Herbstmesse lockte mehr als 35.000 Besucher an

Tirol
12.10.2025 19:00
Messedirektor Christian Mayerhofer zog nach fünf Tagen positiv Bilanz.
Messedirektor Christian Mayerhofer zog nach fünf Tagen positiv Bilanz.(Bild: Birbaumer Christof)

Als Publikumsmagnet entpuppte sich die 91. Ausgabe der Innsbrucker Herbstmesse und begeisterte viele Tiroler. Von den neuesten Modetrends bis hin zu köstlichen Schmankerln wurde allerhand geboten.

Mit einem trotz Prachtwetter besucherstarken Finaltag ist gestern die Innsbrucker Herbstmesse zu Ende gegangen. Insgesamt mehr als 35.000 Besucher nutzten die vergangenen fünf Tage als Inspiration, zum Einkaufen, um Neues auszuprobieren, um mitzumachen, zu testen und zu verkosten. „Die Innsbrucker Herbstmesse 2025 hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie als starke Impulsgeberin mit erstklassigen Messeangeboten fest im Leben der Tirolerinnen und Tiroler verankert ist“, zeigt sich Messedirektor Christian Mayerhofer sehr erfreut.

Bestnoten und Weiterempfehlungen
Dies bestätigt auch eine im Rahmen der Messe unabhängig durchgeführte Besucherbefragung: Rund 80 Prozent der Besucher kauften direkt vor Ort ein oder planen Käufe im Nachgang. Ausschlaggebend für die starke Konsumfreude waren laut Umfrage insbesondere die präsentierten Neuheiten, qualitativ hochwertige Produkte, das Ausprobieren und Testen, die fundierte und persönliche Beratung durch die Aussteller sowie die breite Marktübersicht. Mehr als 80 Prozent bewerteten die Herbstmesse mit Bestnoten, und rund 85 Prozent würden sie klar weiterempfehlen.

Erstmals war die „Krone“ mit einem kleinen, aber feinen „Restaurant“ vertreten. Für Abonnenten ...
Erstmals war die „Krone“ mit einem kleinen, aber feinen „Restaurant“ vertreten. Für Abonnenten gab es gratis Kaffee.(Bild: Birbaumer Christof)

Buntes Rahmen- und Erlebnisprogramm
Projektleiterin Monika Woldrich ist überzeugt, dass das bunte Rahmen- und Erlebnisprogramm wesentlich zur hohen Besucherzufriedenheit beitrug: „Die vielfältigen Angebote auf der Herbstmesse wurden von den Tirolerinnen und Tirolern sehr gut angenommen, sei es bei den Modeschauen mit den Trends der Herbst- und Wintersaison, in der ORF Radio Tirol Musiklounge mit Konzerten bekannter Stars oder bei spannenden Vorträgen auf der WIFI-Vortragsbühne.“ Die Analyse der Besucherstruktur macht zudem deutlich: Es kamen Gäste aus allen Bezirken Tirols und alle Altersgruppen waren vertreten. So ist es kaum verwunderlich, dass bei den Organisatoren die Vorfreude auf die 92. Ausgabe der Herbstmesse bereits jetzt groß ist.

