Diebe brachen in Firma ein und räumten Tresor aus

Bislang Unbekannte suchten in der Nacht auf Freitag eine Werkstätte in Haiming (Tiroler Bezirk Imst) heim. Dabei schlugen sie eine Glasscheibe ein und plünderten wenig später einen Standtresor. Sie erbeuteten mehrere Tausend Euro.
Zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 5.50 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zur Werkstätte der Firma Zoller und Prantl GmbH. Sie gelangten dabei in die Werkstätte sowie das Lager.
Anschließend schlugen sie nach Angaben der Polizei im Obergeschoß eine Glasscheibe zu den versperrten Büroräumlichkeiten ein. Dort dürften sie widerrechtlich an den Schlüssel des Standtresors gelangt sein und öffneten diesen.
Geld gestohlen und geflohen, Polizei sucht Zeugen
Diesen plünderten sie und verschwanden schließlich wieder. Mehrere Tausend Euro wurden gestohlen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Silz unter Tel.: 059133/7107.
