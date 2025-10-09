18-Jähriger kracht in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall Mittwochnachmittag in der Südsteiermark: Ein 18-jähriger Pkw-Lenker geriet auf der L604 in St. Johann/Saggautal auf die Gegenfahrbahn und kracht in ein entgegenkommendes Auto. Drei Personen wurden verletzt.
Der 18-jährige Oststeirer aus dem Bezirk Weiz war am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der L604 von Arnfels kommend in Richtung St. Johann/Saggautal unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Pkw eines 78-Jährigen aus dem Bezirk Liezen.
Beide Lenker sowie die 77-jährige Ehefrau des Ennstalers wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, eingeliefert werden. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ. Die Landesstraße war wegen Aufräumungsarbeiten bis 18 Uhr gesperrt.
Kommentare
