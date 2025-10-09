18-Jähriger kracht in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Der 18-jährige Oststeirer aus dem Bezirk Weiz war am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der L604 von Arnfels kommend in Richtung St. Johann/Saggautal unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Pkw eines 78-Jährigen aus dem Bezirk Liezen.