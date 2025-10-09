Vorteilswelt
Mit der „Krone“ dabei

Rosenburg: Ritter, Recken und ein Schwert

Niederösterreich
09.10.2025 14:00
Auch die Besitzerfamilie Hoyos (links oben) gratulierte den „Krone"-Burgherren herzlich. An ...
Auch die Besitzerfamilie Hoyos (links oben) gratulierte den „Krone“-Burgherren herzlich. An diesem Wochenende können Gäste das einzigartige und farbenprächtige Mittelalter-Spektakel nochmals auf der Rosenburg erleben.(Bild: Molnar Attila)

Das „Ritterturnier“ auf der Rosenburg zieht die ganze Region in seinen Bann. An diesem Wochenende kann man nochmals in die Geschichte eintauchen ...

Eintauchen in die packende Geschichte des Mittelalters: Am 4. und 5. Oktober fand auf der Rosenburg im Bezirk Horn das spektakuläre Ritterturnier „Excalibur – Eine Legende erwacht“ statt – die „Krone“ ist da als Medienpartner natürlich mit dabei. Inmitten der eindrucksvollen Kulisse der prächtigen Burg aus dem 12. Jahrhundert erlebten die Besucher eine Zeitreise in die Welt der tapferen Ritter, edlen Damen und mystischen Wesen.

Die „Burgherren der Krone“
Mit der „Krone“ konnte man ein ganz besonderes Abenteuer erleben: Die diesjährige „Krone“-Burgherrenfamilie mit Prinzessin Klara und Prinz Valentin verfolgte das Geschehen mit leuchtenden Augen. Gebannt sahen sie zu, wie Artus und seine Gefährten den Kampf zwischen Gut und Böse austrugen. Zuvor waren sie, ganz der alten Tradition nach, noch zu (beinahe echten) Rittern geschlagen worden.

Lodernde Schwerter, stolze Rösser
Das große Turnier bot eine mitreißende Inszenierung: lodernde Schwerter, meisterhafte Pferdedressur und waghalsige Akrobatik mit Feuershow fesselten das Publikum ebenso wie die Frage, ob es Artus gelingen würde, das Schwert aus dem Stein zu ziehen und die Macht über Excalibur zu erlangen. Hier können die Besucher in den Kampf zwischen Gut und Böse eintauchen – und live aus der ersten Reihe heldenhafte Kämpfe in historischen Kostümen miterleben. Auch Elfen, Nymphen und der Zauberer Merlin erwecken die Legende von Artus und seinem Schwert Excalibur zu neuem Leben.

Daneben lädt die beliebte Kastellanin Elisa Helm alle Gäste zum mittelalterlichen Markt mit Musik, Gauklern, Handwerkskunst und kulinarischen Genüssen ein. Verkostet werden können hier sogar „Drachen-Blut“ und „wilde Mäuse“ – das Rätsel, worum es sich dabei handelt, wird erst vor Ort gelöst.

 Zudem können sich Kinder bei Interesse in der Knappen-Schule als Nachwuchs-Ritter und -Burgfräulein ausbilden lassen. Wer in mittelalterlicher Gewandung erscheint, wird indes selbst Teil der farbenprächtigen Inszenierung.

Die Rosenburg zeigte sich einmal mehr als Ort, an dem Geschichte lebendig wird – voller Spannung, Glanz und märchenhafter Atmosphäre.

Wer das Ritterturnier am vergangenen Wochenende verpasst hat, hat nun eine zweite Chance: Das Spektakel wird diesen Samstag, 11. Oktober, und am Sonntag, 12. Oktober, wiederholt.

Infos:  rosenburg.at

Mitarbeit: Sonja Molnar

Niederösterreich

