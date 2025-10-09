Rosenburg: Ritter, Recken und ein Schwert

Eintauchen in die packende Geschichte des Mittelalters: Am 4. und 5. Oktober fand auf der Rosenburg im Bezirk Horn das spektakuläre Ritterturnier „Excalibur – Eine Legende erwacht“ statt – die „Krone“ ist da als Medienpartner natürlich mit dabei. Inmitten der eindrucksvollen Kulisse der prächtigen Burg aus dem 12. Jahrhundert erlebten die Besucher eine Zeitreise in die Welt der tapferen Ritter, edlen Damen und mystischen Wesen.

Die „Burgherren der Krone“

Mit der „Krone“ konnte man ein ganz besonderes Abenteuer erleben: Die diesjährige „Krone“-Burgherrenfamilie mit Prinzessin Klara und Prinz Valentin verfolgte das Geschehen mit leuchtenden Augen. Gebannt sahen sie zu, wie Artus und seine Gefährten den Kampf zwischen Gut und Böse austrugen. Zuvor waren sie, ganz der alten Tradition nach, noch zu (beinahe echten) Rittern geschlagen worden.