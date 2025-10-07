Wöginger-Prozess, Fall Jan Marsalek und Soko Donau

Der Prozess gegen August Wöginger wegen Missbrauchs der Amtsgewalt am Dienstag im Landesgericht Linz beginnt mit einer überraschenden Wende. Und: Ein brisanter Schritt im Fall Jan Marsalek: Der flüchtige Ex-Wirecard-Manager könnte seine österreichische Staatsbürgerschaft verlieren. Außerdem: Spannende Fälle, starke Charaktere und echtes Teamwork – Soko Donau feiert die 300. Folge! Wir blicken hinter die Kulissen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.