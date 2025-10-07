Feuerwehr-Erfahrung aus Tirol punktet am Balkan

Mehrere ausgemusterte Fahrzeuge übergeben

An die Feuerwehr Ohrid wurden bereits im Frühjahr 2025 ein ausgemustertes Tanklöschfahrzeug der FF Musau sowie Einsatzbekleidung übergeben. Im September reisten Mitglieder der nordmazedonischen Feuerwehren für eine zweitägige Ausbildung nach Tirol. Im Zuge dessen wurden fünf weitere Autos übergeben, darunter ein Drehleiter-Fahrzeug der FF Wattens für Kumanovo, das trotz Hochhäusern keines hatte, oder ein Gefahrengutfahrzeug der FF Reutte für Tetovo mit seinen Chemiefabriken. Hinzu kommen 50 Schläuche und zwei Tragkraftspritzen.