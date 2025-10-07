Feuerwehr-Erfahrung aus Tirol punktet am Balkan

Ganz im Sinne des innereuropäischen Austausches hilft Tirol im Rahmen eines Pilotprojekts Nordmazedoniens Feuerwehren mit Know-how und Ausrüstung. Erst kürzlich erhielten fünf Feuerwehrautos einen neuen Bestimmungsort.
Das Kooperations- und Unterstützungsprojekt zwischen Tirol und Nordmazedonien will im Land am Westbalkan professionelle Strukturen und Ausbildungsmöglichkeiten aufbauen. Langfristig soll ein flächendeckendes freiwilliges Feuerwehrsystem entstehen. An der Pilotphase sind die Feuerwehren der Städte Ohrid, Debrca, Tetovo und Kumanovo beteiligt.
Mehrere ausgemusterte Fahrzeuge übergeben
An die Feuerwehr Ohrid wurden bereits im Frühjahr 2025 ein ausgemustertes Tanklöschfahrzeug der FF Musau sowie Einsatzbekleidung übergeben. Im September reisten Mitglieder der nordmazedonischen Feuerwehren für eine zweitägige Ausbildung nach Tirol. Im Zuge dessen wurden fünf weitere Autos übergeben, darunter ein Drehleiter-Fahrzeug der FF Wattens für Kumanovo, das trotz Hochhäusern keines hatte, oder ein Gefahrengutfahrzeug der FF Reutte für Tetovo mit seinen Chemiefabriken. Hinzu kommen 50 Schläuche und zwei Tragkraftspritzen.
Projekt soll in Zukunft ausgeweitet werden
Europaministerin Claudia Plakolm (ÖVP) besuchte das Projekt auf ihrer Westbalkan-Reise und sagte: „Österreichische und nordmazedonische Einsatzkräfte helfen einander, teilen Wissen und bauen Strukturen auf.“
Verläuft die Pilotphase erfolgreich, soll das Projekt ausgeweitet werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.