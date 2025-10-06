Arbeiter von umgestürztem Minibagger eingeklemmt

Auf einer Baustelle auf der A 9 in Kammern kam es am Montag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Minibagger kippte auf die Seite, wobei ein Arbeiter erfasst und eingeklemmt wurde. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins UKH Graz geflogen.
Bei Grabungsarbeiten am Straßenrand an der A 9 Pyhrnautobahn bei Kammern (Bezirk Leoben) kippte am Montagnachmittag ein Minibagger um, nachdem das Erdreich nachgegeben hatte.
Dabei wurde ein 39-jähriger Arbeiter von der Maschine erfasst und eingeklemmt. „Bei unserem Eintreffen war die Person allerdings bereits befreit und ansprechbar“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Kammern in ihrem Einsatzbericht.
Der Mann wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen. Der Baggerfahrer blieb unverletzt, ein Alko-Test verlief negativ. Die A 9 war für rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Kommentare
