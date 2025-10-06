Drei Autos involviert: Mehrere Verletzte bei Crash

Fataler Unfall am Sonntagabend auf der B189 Mieminger Straße bei Nassereith in Tirol: Bei einer Kollision dreier Autos am Holzleitensattel wurden mehrere Personen verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die B189 war für längere Zeit komplett gesperrt.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 21 Uhr: Ein 47-jähriger Ungar war auf der zweiten Spur der Mieminger Straße bergwärts unterwegs gewesen, um an anderen Fahrzeugen vorbeizufahren. Am Ende der sogenannten „Dormitzer Geraden“ geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.
Verletzte mit Rettung ins Spital
Er prallte gegen den Pkw eines 49-jährigen Rumänen und in Folge gegen jenen einer 33-jährigen Deutschen. Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei diesen handelte es sich um den 49-jährigen Rumänen, dessen gleichaltrige Beifahrerin, sowie die 33-jährige Deutsche. Sie wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Zams gebracht.
Bundesstraße eineinhalb Stunden gesperrt
Der Pkw des Ungarn – der offenbar nicht verletzt wurde - hatte sich nach dem ersten Aufprall um die eigene Achse gedreht und war mit dem Pkw der Deutschen kollidiert, die hinter ihm gefahren war. An diesem Pkw war auch ein leerer Bootsanhänger befestigt gewesen. Die B189 musste für Aufräumarbeiten rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.
