Drei Autos involviert: Mehrere Verletzte bei Crash

Bundesstraße eineinhalb Stunden gesperrt

Der Pkw des Ungarn – der offenbar nicht verletzt wurde - hatte sich nach dem ersten Aufprall um die eigene Achse gedreht und war mit dem Pkw der Deutschen kollidiert, die hinter ihm gefahren war. An diesem Pkw war auch ein leerer Bootsanhänger befestigt gewesen. Die B189 musste für Aufräumarbeiten rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.