Nostalgie pur

Diese Kult-Serien feiern ihr TV-Comeback

Adabei-TV Clips
06.10.2025 11:12
0 Kommentare

Wer erinnert sich nicht an die Serien, die einst Kultstatus erlangten und die TV-Landschaft prägten? Gute Nachrichten für alle Serienfans: Einige Klassiker feiern ihr lang ersehntes Comeback und kehren zurück ins Fernsehen. Welche das sind? Mehr dazu im Video. 

Weitere Videos
TV-Ikone Bruce Darnell
„Ich liebe es immer nach Österreich zu kommen“
Adabei-TV Clips
Festspiele Berndorf
Kristina Sprenger als Mann auf der Bühne
Adabei-TV Clips
Leony über Musikmarkt:
„Man weiß heute nicht, was morgen passiert“
Adabei-TV Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf