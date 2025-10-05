Junges Duo überschlug sich mit Pkw in Graz

Der 19-jährige Lenker aus Graz und sein gleichaltriger Beifahrer aus Graz-Umgebung waren in der Herrgottwiesgasse im Bezirk Puntigam in südlicher Richtung unterwegs. Kurz nach 3 Uhr früh wollten sie in die Lauzilgasse einbiegen, dabei verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Wagen.