Junges Duo überschlug sich mit Pkw in Graz

Der 19-jährige Lenker aus Graz und sein gleichaltriger Beifahrer aus Graz-Umgebung waren in der Herrgottwiesgasse im Bezirk Puntigam in südlicher Richtung unterwegs. Kurz nach 3 Uhr früh wollten sie in die Lauzilgasse einbiegen, dabei verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Wagen.
Es folgte eine Kettenreaktion: Der Pkw kollidierte mit einem Straßenschild, geriet auf den Gehsteig und überschlug sich. Auf der rechten Fahrzeugseite kam der Wagen schließlich zu liegen.
Leicht verletzte Jugendliche konnten sich selbst befreien Die beiden Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien und kamen mit leichten Verletzungen davon. Ein Alkotest verlief negativ.
