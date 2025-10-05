Vorteilswelt
Unfall um 3 Uhr früh

Junges Duo überschlug sich mit Pkw in Graz

Steiermark
05.10.2025 10:27
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Schwerer Unfall zweier Teenager in der Nacht auf Sonntag im Grazer Stadtgebiet: Der Pkw der beiden 19-Jährigen geriet außer Kontrolle, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Der 19-jährige Lenker aus Graz und sein gleichaltriger Beifahrer aus Graz-Umgebung waren in der Herrgottwiesgasse im Bezirk Puntigam in südlicher Richtung unterwegs. Kurz nach 3 Uhr früh wollten sie in die Lauzilgasse einbiegen, dabei verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Wagen.

Es folgte eine Kettenreaktion: Der Pkw kollidierte mit einem Straßenschild, geriet auf den Gehsteig und überschlug sich. Auf der rechten Fahrzeugseite kam der Wagen schließlich zu liegen.

Leicht verletzte Jugendliche konnten sich selbst befreien
Die beiden Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien und kamen mit leichten Verletzungen davon. Ein Alkotest verlief negativ.

Steirerkrone
Steirerkrone
Ähnliche Themen
Graz
UnfallStadtgebiet
Steiermark
