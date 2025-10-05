SP-Kritik: Regierung legt weiter nicht alles offen

Laut SPÖ entspricht das aber nicht den Transparenzanforderungen des Gesetzes, sie fordern die Veröffentlichung weitreichendere Informationen: „Schluss mit dem Versteckspiel! Die Steirerinnen und Steirer haben ein Recht darauf zu erfahren, was die Landesregierung beschließt“, so Klubobmann Hannes Schwarz, der eine Landtagsanfrage stellt. Die Bundesregierung und andere Bundesländer wie Tirol, Kärnten, Vorarlberg und Niederösterreich würden weitreichender informieren.