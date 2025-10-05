Politiker verlassen nach Punsch-Streit den Saal

Es war Tagesordnungspunkt vier, der die Wogen hochgehen ließ. Dabei ging es um den Adventmarkt und um den Erlass der Mietkosten für das Schloss und die Holzhütten. Dazu muss man wissen: Die ÖVP organisiert die Veranstaltung seit fast drei Jahrzehnten unentgeltlich und bekommt immer rückwirkend eine Subvention der Stadtgemeinde in der Höhe eben dieser Mietkosten.