592 Kilo Kürbispracht mit viel Liebe erschaffen

Mit Handbestäubung zum gewünschten Erfolg

Ende Juni beginnt Rodler dann mit der Handbestäubung. Die Pflanze besteht aus weiblichen und männlichen Blüten, wobei die männlichen überwiegen. „Die weiblichen erkennt man daran, dass sie bereits eine winzige Kugel dranhängen haben, aus die dann der Kürbis entsteht“, erklärt er. Bei der Bestäubung streicht er dann etwa zwei Minuten mit dem männlichen Blütenteil über den weiblichen.