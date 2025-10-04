Streit um Parkplatz: Mann gab mehrere Schüsse ab

Der Streit um einen abgestellten Pkw löste einen Großeinsatz in Wöllersdorf im Bezirk Wiener Neustadt aus: Offenbar so erbost über einen rumänischen Lenker (31), griff ein 54-Jähriger zur Waffe und schoss mehrmals in die Luft und in den Boden. Die Cobra musste anrücken.
Der Anruf eines 31-Jährigen ließ Freitagabend in Wöllersdorf die Alarmglocken schrillen: Er sei soeben mit einer Waffe bedroht worden, mehrere Schüsse wurden abgegeben. Sofort rückte die nur wenige Kilometer entfernt stationierte Spezialeinheit Cobra an, auch die Schnellen Reaktionskräfte waren im Einsatz. Das Gebiet wurde weitläufig abgesperrt.
Vor Zufahrt geparkt
Eskaliert war zuvor ein Streit um einen Parkplatz. Der Bedrohte soll sein Auto vor einer Zufahrt abgestellt haben, was den Zorn eines 54-jährigen Anrainers auf sich zog. Es folgte zunächst eine verbale Auseinandersetzung, doch plötzlich zückte der Ältere der beiden eine Handfeuerwaffe – und er drückte ab. Mehrmals! Er schoss in die Luft sowie in den Boden.
Alle Waffen sichergestellt
Wenig später wurde der 54-Jährige von der Cobra festgenommen, er hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf sein Grundstück zurückgezogen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zwar im Besitz einer Waffenbesitzkarte, die benutzte Waffe aber nicht registriert ist. Das Dokument und die Pistole wurden ihm ebenso abgenommen wie die restlichen (legalen) Waffen samt Munition. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wurde angezeigt.
