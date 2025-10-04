Streit um Parkplatz: Mann gab mehrere Schüsse ab

Alle Waffen sichergestellt

Wenig später wurde der 54-Jährige von der Cobra festgenommen, er hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf sein Grundstück zurückgezogen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zwar im Besitz einer Waffenbesitzkarte, die benutzte Waffe aber nicht registriert ist. Das Dokument und die Pistole wurden ihm ebenso abgenommen wie die restlichen (legalen) Waffen samt Munition. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wurde angezeigt.