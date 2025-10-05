Steirische Volksmusik begeistert auch Down Under

„Da fließen die Tränen, wenn wir spielen“

Etwa 25.000 Österreicher oder Österreichstämmige leben in Australien. Für sie alle gab es viele Gründe, um die Heimat vor langer Zeit hinter sich zu lassen. Vielleicht noch mehr, um es aus der Ferne zu vermissen. Ausgewandert, aber im Herzen sind sie noch immer in der alten Heimat. „Die Auslandssteirer leben hier ihre alten Traditionen, treffen sich zum Steirisch-Plaudern, Erinnerungsauffrischen und zum geselligen Feiern, wie sie es aus der Kindheit und Jugend erfahren haben.“ Das Heimweh plagt und bleibt für immer. „Da fließen Tränen, wenn wir in der steirischen Tracht die alten Volkslieder und die Volksmusik von zu Hause spielen.“