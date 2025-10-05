Was hinter dem härtesten Mann Hollywoods steckt

Er ist Hollywoods härtester Gute-Laune-Garant: Ob als Actionheld, Comedian oder Familienvater, Dwayne Johnson begeistert Millionen von Fans. Doch was steckt hinter dem Dauergrinsen und den XXL-Muskeln? Wir werfen einen Blick hinter die Fassade des Superstars.