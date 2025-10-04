Traktor ging während Mäharbeiten in Flammen auf

Schreckmomente für einen 30-jährigen Traktorfahrer am Freitagnachmittag in Obergurgl im Tiroler Ötztal. Während der Mäharbeiten geriet das landwirtschaftliche Gefährt plötzlich in Vollbrand. Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen – er blieb unverletzt.
Zu den gefährlichen Szenen war es gegen 15 Uhr gekommen. Der 30-jährige Lenker war auf einem Feld mit Mäharbeiten beschäftigt, als er plötzlich Rauch im hinteren Bereich der Zugmaschine wahrgenommen hat.
Zugmaschine brannte komplett aus
Daraufhin sei er sofort von der Zugmaschine abgestiegen und habe die Einsatzkräfte alarmiert. Bei deren Eintreffen stand der Traktor bereits in Vollbrand. In weiterer Folge konnte die Freiwillige Feuerwehr den Brand löschen. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es brannte komplett aus.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Obergurgl mit zehn Mann, die Feuerwehr Sölden mit ebenfalls zehn Mann, zwei Polizeistreifen und ein Rettungswagen.
