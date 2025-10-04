Traktor ging während Mäharbeiten in Flammen auf

Zugmaschine brannte komplett aus

Daraufhin sei er sofort von der Zugmaschine abgestiegen und habe die Einsatzkräfte alarmiert. Bei deren Eintreffen stand der Traktor bereits in Vollbrand. In weiterer Folge konnte die Freiwillige Feuerwehr den Brand löschen. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es brannte komplett aus.