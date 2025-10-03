Aufatmen in Neuberg: E-Autolager kommt doch nicht

Lange brodelte es in der kleinen Gemeinde im steirischen Mürztal: Der vietnamesische E-Autobauer Vinfast wollte in Neuberg ein Zwischenlager für 1200 Autos errichten, vor einem Jahr berichtete die „Krone“ zum ersten Mal. Vielen war dies von Anfang an ein Dorn im Auge – „wir haben Angst um die Glaubwürdigkeit Neubergs als Naturpark-Gemeinde“, hieß es. Ein Komitee sammelte 727 Unterschriften gegen das Projekt, Naturfreunde und Umweltanwaltschaft legten Beschwerde ein.