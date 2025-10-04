Vorteilswelt
Hund „Rocky“ im Heim

Tierischer Lebensretter hofft auf Lebensplatzerl

Steiermark
04.10.2025 08:00
„Rocky“ ist der Liebling vieler der engagierten Betreuer im Grazer Landestierheim.
„Rocky“ ist der Liebling vieler der engagierten Betreuer im Grazer Landestierheim.(Bild: Jauschowetz Christian)

Vielleicht gibt es zum heutigen Welttierschutztag ja ein Wunder für „Rocky“! Der sanfte Rüde, der eben einem anderen Hund das Leben rettete, wartet so sehnsüchtig auf ein Zuhause.

Der erst vier Jahre alte Mischlingshund, in dem vielleicht ein bisschen weißer Schäfer steckt, hat nichts falsch gemacht. Er lebte glücklich bei seinem Herrl, das den Hund über alles liebte, hatte ein schönes Zuhause.

Seit Mai versteht „Rocky“ die Welt nicht mehr. Sein Besitzer verstarb, und der Hund musste ins Heim. Er wird zwar von den engagierten Mitarbeitern im Landestierheim in der Grazer Grabenstraße liebevoll umsorgt – „aber er leidet halt furchtbar unter diesen Umständen und wartet sehnsüchtig auf einen Neubeginn“, schildert die engagierte Leiterin Susanne Bräuer. „Alles hat sich für ihn verändert.“

Seit Monaten schon bleiben ernsthafte Interessenten für den freundlichen Vierjährigen, der sich sein jugendliches Ungestüm noch etwas bewahrt hat, aus. Er wird immer übersehen.

Rattengift: Opfer dank „Rocky“ über dem Berg
Dabei wurde er eben sogar zum Lebensretter! Susanne Bräuer: „Ein verzweifelter Hundehalter hat sich an uns gewandt, weil sein Tier Rattengift erwischt hatte und ohne Blutspende in der Klinik dem Tod geweiht war.“ „Rocky“ hielt tapfer das Beinchen hin, ließ sich Blut nehmen – der andere Hund ist schon über den Berg!

Diese schöne Geschichte wäre nur noch durch ein Happy End für „Rocky“, der sich auch einen Garten wünscht und mit standfesten Kindern eine Freude hätte (aber Katzen nicht mag), zu toppen ... Vielleicht hilft jetzt jemand dem Lebensretter und schließt ihn für immer in sein Herz!

Infos: Tel 0316/68 42 12. 

Heute ab 10 Uhr ist im Landestierheim in der Grabenstraße 113 auch großes Tierschutzfest mit Coaching von der Martin-Rütter-Schule, Fotograf, es gibt Accessoires und einen Flohmarkt. Besucher sind herzlich willkommen.

Christa Blümel
Christa Blümel
Eva Blümel
Eva Blümel
Steiermark

