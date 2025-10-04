Tierischer Lebensretter hofft auf Lebensplatzerl

Rattengift: Opfer dank „Rocky“ über dem Berg

Dabei wurde er eben sogar zum Lebensretter! Susanne Bräuer: „Ein verzweifelter Hundehalter hat sich an uns gewandt, weil sein Tier Rattengift erwischt hatte und ohne Blutspende in der Klinik dem Tod geweiht war.“ „Rocky“ hielt tapfer das Beinchen hin, ließ sich Blut nehmen – der andere Hund ist schon über den Berg!