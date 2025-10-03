„Der Tourismus bleibt der Fels in der Brandung“

Wertschöpfung von 21 Milliarden Euro

„Beherbergung und Gastronomie liegen mit einem Anteil von 66 Prozent an erneuerbaren Energieträgern schon jetzt über dem Zielkorridor des Nationalen Energie- und Klimaplans 2030. Bei den Seilbahnen ist der Anteil an den Erneuerbaren nochmals höher“, so Hörl, der den Erfolg der Branche dahingehend in zwei Zahlen zum Ausdruck bringt: „Der Tourismus erwirtschaftet auf kleinstem Raum eine direkte Wertschöpfung von 21 Milliarden Euro und verwendet dazu lediglich 1,6 Prozent des gesamten österreichischen Energiebedarfs. Maximale Effizienz trifft damit auf Weitblick und Verantwortungsbewusstsein für die ländlichen Regionen und unsere Lebensräume!“