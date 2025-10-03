„Jahrhundertkraftwerk“ setzte das Land unter Strom

Als Speicherkraftwerk kann Arnstein bei Bedarf Energie erzeugen und ins Netz einspeisen. Für den Betrieb wird das Wasser aus dem Langmann-Speicher über einen fünf Kilometer langen Stollen und dann über zwei 690 Meter lange gepanzerte Druckrohrleitungen in das Krafthaus und durch die Turbinen geleitet. Solche Kraftwerke werden auch „in den nächsten Jahrzehnten eine wesentliche Säule der klimaneutralen Energieversorgung Österreichs bilden“, betont Strugl.